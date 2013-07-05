万科上半年累计销售额同比涨逾三成

路透北京7月5日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ公告称，今年1-6月份公司累计销售金额836.7亿元人民币，较去年同期的625.4亿元，同比上涨33.8%。

刊登在深交所的公告指出，期内公司累计实现销售面积716.4万平方米，同比上涨18.9%；6月份公司实现销售面积111.6万平方米，销售金额134.9 亿元，均较去年同期的122.4万平方米和133.2亿元小幅回落。

不过万科表示，鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

此外，在5月份销售简报披露以来公司新增加长沙雨花区高铁新城环球村等五个项目。

尽管上半年中国推出新国五条房地产调控政策，但活跃的成交量令大多房企表现不错。易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)数据显示，上半年大型房企的销售业绩普遍出现明显增长，万科、绿地集团和中国海外发展(0688.HK)列销售金额前三位。

万科A股周四收报9.8元，过去一个月累计跌幅约17.36%。(完)

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(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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