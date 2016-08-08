万科称未向媒体透露恒大购买其A股事宜 望说明相关情况

路透上海8月8日 - 针对广受关注的中国恒大(3333.HK)购买万科(000002.SZ)(2202.HK)A股事宜，以及深交所上周五发出的关注函，万科周六在深交所公告称，公司并不掌握股东持股的即时情况，同时公司已于上周五致函中国恒大，希望其能说明有关情况。

万科称，该公司不掌握股东持股的即时情况，同时公司严格遵守交易所相关规定，从未向任何媒体透露中国恒大购买该公司股份的事宜，也从未授权任何人士对外发布相关信息。

该公司已于8月5日致函中国恒大，希望其能说明有关情况，提请广大投资者注意投资风险。

上周周四盘后恒大集团公告称，迄今已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占后者已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。

随后深圳证交所周五就此发出关注函，要求万科自查并就是否存在私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露恒大拥有万科股份权益情况作出说明。

深交所要求万科(2202.HK)并就公司股东名册保管、查阅等内部制度的制订和执行情况，近期股东申请查阅股东名册情况作出说明。

深交所并要求万科向恒大核实后说明，恒大或与其相关人员是否直接或间接向市场发布“否认公司或许家印以个人名义买万科”等不实言论。如是，发布相关言论与恒大附属企业买入万科股票间的关系，恒大及附属企业是否存在利用不实言论交易万科股票的情况。

此外，深交所还要求恒大自查，恒大及一致行动人与万科的前十大股东及一致行动人之间，是否存在协议、其他安排等形式共同扩大所能够支配万科股份表决权数量的行为或者事实，并对照《上市公司收购管理办法》逐项说明是否互为一致行动人及其理由。

万科A股上周五收报20.95元，最近一个月上涨5.86%。(完)