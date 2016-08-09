恒大增持万科股份至5% 未来视情况决定下一步操作

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海8月9日 - 近日大举购入中国最大地产商万科(000002.SZ)(2202.HK)A股股份后，其竞争对手中国恒大(3333.HK)周一晚宣布，透过旗下子公司增持万科A股，持股比例达到5%，未来将视情况决定继续增持或减持。
上周四盘后恒大公告称，迄今已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占后者已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。
中国恒大周一晚披露的简式权益变动书显示，恒大旗下七家投资类孙公司斥资99.68亿元，持有约5.52亿万科A股，其中三家公司在周一仍在继续增持股份。
中国恒大称，此次是出于认可万科A的投资价值才增持万科股份。未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合万科的业务发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持万科股份。
万科A周一收报21.87元，涨4.39%，盘中最大涨幅达9.55%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。