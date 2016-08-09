恒大增持万科股份至5% 未来视情况决定下一步操作

路透上海8月9日 - 近日大举购入中国最大地产商万科(000002.SZ)(2202.HK)A股股份后，其竞争对手中国恒大(3333.HK)周一晚宣布，透过旗下子公司增持万科A股，持股比例达到5%，未来将视情况决定继续增持或减持。

上周四盘后恒大公告称，迄今已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占后者已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。

中国恒大周一晚披露的简式权益变动书显示，恒大旗下七家投资类孙公司斥资99.68亿元，持有约5.52亿万科A股，其中三家公司在周一仍在继续增持股份。

中国恒大称，此次是出于认可万科A的投资价值才增持万科股份。未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合万科的业务发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持万科股份。

万科A周一收报21.87元，涨4.39%，盘中最大涨幅达9.55%。（完）