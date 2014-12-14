万科称未来将更积极在港投资 “占领运动”无损信心

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港12月13日 - 中国房地产龙头--万科(2202.HK)(000002.SZ)总裁郁亮周六称，公司在内地的发展已很成熟，所以未来更要慎重一点；但在香港则是初来者，加上看好这市场，所以未来在香港的投资会更积极一些。
他在港出席万科主办的赛跑活动后对记者表示，无论有没有发生“占领运动”，他对香港都很有信心，未来会投放更多精力在香港市场。
“我们一定会加大香港的投资力度，香港这个市场对中国是如此独特，也如此重要，所以未来一定会把更多精力放在香港。”他说。
近年在香港的土地招标方面，不时见到万科的身影，周五截标的九龙鲤鱼门住宅土地，万科亦有透过在港子公司入标。而去年，万科与新世界发展(0017.HK)合作投得西铁荃湾西站六区物业发展项目，其后将之注入旗下万科置业(1036.HK)。
被问到有没有设定在港投资目标时，郁亮称，公司从来不对外透露目标，但有机会的话都会积极参与投标。
“香港任何时候对我来说都是很好的时机。”他说。
持续两个多月的占领运动，随着规模最大的中环金钟占领区被清场后，已渐近尾声。郁亮认为，香港是多元社会，应该容许不同意见表达，并认为此事不会影响香港的繁荣稳定。
被问到内地政策有所放松加上减息等效应，明年内地房地产市场会否比今年转好时，他表示，目前很难预测，虽然上海、北京等一线城市的市况似乎不错，但很多其他城市的去库存压力仍然很大。
“全国平均13个月库存，压力蛮大的，最好是低于10个月库存才是比较正常水平。”他称。
他还指出，目前内地的地价没有明显下调，发展商不敢拿地，怕拿了卖不出去赚不到钱。此外，目前行业在进行整合，未来会看到更多的合作而比较少看到并购。（完）
(记者 梁慧仪；审校 张喜良)
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