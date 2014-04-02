万科斥资8.6亿港元收购香港一旧楼地盘项目

路透香港4月2日 -继去年初有份投得香港西铁荃湾站发展项目后，中国房地产龙头--万科(000002.SZ)再度出手买入港岛湾仔一个旧楼项目，作价8.6亿港元。

万科透过其全资拥有的万科置业(香港)有限公司，以8.6亿港元向金朝阳(0878.HK)收购位于湾仔联发街12-24号的地盘，万科并将承担应课印花税。

金朝阳原拟将该旧楼项目进行重建，故是次将连同建筑图则及权利协议转让予万科置业。

湾仔距离中环核心区不远，该区旧楼较多，近年陆续有多个旧楼项目进行重建，信和置业(0083.HK)、华人置业(0127.HK)、合和(0054.HK)等于区内均有重建项目。

万科去年初伙拍新世界发展(0017.HK)以34.3亿港元中标西铁荃湾站住宅发展项目，万科占20%股权。此外，公司亦在美国与当地地产商投资了两个房地产项目。万科总裁郁亮曾表示，投资海外第一目的是为了学习，与当地优秀发展商合作，亦希望引进更多合作伙伴与公司共同探讨内地的发展机会。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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