万科总裁称今年目标在工行互联网平台上实现销售收入100亿元

路透北京3月23日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一正式发布了互联网金融品牌“e-ICBC”和一批主要产品，万科总裁表示，今年万科目标在工行融e购平台上实现房屋销售收入100亿元人民币。

中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)总裁郁亮在工行发布会会前做出上述表述。

工商银行此次发布互联网金融品牌标志着这家中国最大的商业银行已全面加快互联网金融战略的实施。

此次品牌主要包括“融e购”电商平台、“融e联”即时通讯平台和“融e行”直销银行平台三大平台，支付、融资和投资理财三大产品线上的“工银e支付”“逸贷”“网贷通”“工银e投资”“工银e缴费”等一系列互联网金融产品，以及“支付+融资”、“线上+线下”和“渠道+实时”等多场景应用。

“工行将积极打造一个以平台战略为牵引、以智能金融服务为重点、以线上线下交互为特色、以大数据全面应用为支撑的金融服务新模式。”工商银行董事长姜建清在发布会上表示。

工商银行新闻稿称，e-ICBC战略目前已取得良好开局，形成了规模效应和爆发式增长。其中，定位于“名商名品名店”的“融e购”电商平台，对外营业14个月时间，注册用户已达1,600万人，累计交易金额突破1,000亿元，交易量进入国内十大电商之列。（完）

(发稿 李贺；撰写 赵红梅；审校 曾祥进)

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