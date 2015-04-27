万科一季度净利同比下降近六成 预计全年净利保持增长

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月27日 - 中国最大的房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周一公布，一季度归属于上市公司股东净利润6.5亿元，同比减少57.49%。公司并预计，2015年公司净利润仍将保持增长。
今年一季度万科实现营业收入88.94亿元人民币，比上年同期减少6.35%；累计实现销售面积395.7万平方米，销售金额463.4亿元，同比分别下降4.7%和14.6%。
一季报指出，鉴于一季度结算规模有限、且净利润下降有特殊因素，公司认为一季度业绩对预测全年利润变化的参考意义不大。公司预计2015年全年净利润同比仍将保持增长。
中国证券报指出，今年前3个月，万科实现开工面积558.6万平方米，较去年同期增长33%，开工节奏正在加快。报导援引万科董事会秘书谭华杰称，“从公司的客户来访量看，近期市场成交氛围出现较为明显的回升。”
万科还表示，截至报告期末，公司资金充裕，财务状况安全稳健，持有现金388.9亿元，远大于短期借款和一年内到期长期借款的总和236.3亿元；净负债率为21.13%，继续保持在行业低位。
万科A上周五收报14.42元，过去一个月累计上涨10.5%。
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(发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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