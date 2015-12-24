万科称欢迎安邦保险成为重要股东 安邦回应支持其发展

路透上海12月24日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)自媒体微信周四凌晨发布声明，欢迎安邦保险集团成为其重要股东，后者则回应表示将积极支持万科发展。

这是万科周三表示仍然愿意保留与宝能系对话后，“万宝”争夺战中的又一重要进展。

万科称，“保险资金因其低成本、长周期的特点，将为房地产行业带来产融结合的机会。在万科自身的转型过程中，我们需要保险资金的支持，也正在积极探索与保险资金的合作机会。”

不过截至目前，深圳证券交易所上并没有万科A的相关公告。

安邦保险则在其官网上刊登声明指出，万科是中国房地产行业公认的标杆企业，拥有业内最优秀的团队和最受认可的品牌、信用，“我们看好万科发展前景，会积极支持万科发展，希望万科管理层、经营风格保持稳定，继续为所有股东创造更大的价值。”

近期，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华和前海人寿连续增持万科股票，万科董事长王石明确反对“宝能系”入主，称其“信用不够”，公司股票因筹划重大资产重组而停牌。在万科停牌前，深圳钜盛华及安邦保险上周再增持万科，持股量分别升至逾23.5%及7%。

万科预计在不超过30个自然日的时间内披露重组方案，即明年1月18日前披露相关信息。

而在近期险企频频举牌上市公司之际，中国保监会周三晚间亦发文，对保险机构举牌上市公司股票需披露信息进行了规范，规定保险机构举牌上市公司需要披露资金来源、投资比例、管理方式等信息。(完)