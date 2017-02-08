万科1月销售额同比增近九成 新增19项目需付地价款119亿元

路透上海2月8日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周三公告，1月实现销售金额481.2亿元人民币，据此计算，较上年同期的255.9亿元增近九成；另外，自去年12月销售简报披露以来，公司新增项目19个，合计需支付地价款约119亿元。

公告并显示，1月万科共实现销售面积352.9万平方米。新增的项目所在地包括佛山、福州、中山、广州、苏州、无锡、大连、太原、北京、青岛和沈阳等。

万科2016年累计实现销售面积2,765.4万平方米，销售金额3,647.7亿元，分别同比增长34%和40%。该公司去年1月销售面积为186.4万平方米。

易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)此前数据显示，2016年全年销售额首次超3,000亿元大关的国内房企有三家，分别为中国恒大(3333.HK)、万科和碧桂园(2007.HK)，中国恒大以3,731.5亿元销售荣登榜首，并首次超越万科。

万科A周二收报20.64元，过去三个月累计下跌14.56%。(完)

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