万科1月销售额同比增近九成 新增19项目需付地价款119亿元

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海2月8日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周三公告，1月实现销售金额481.2亿元人民币，据此计算，较上年同期的255.9亿元增近九成；另外，自去年12月销售简报披露以来，公司新增项目19个，合计需支付地价款约119亿元。
公告并显示，1月万科共实现销售面积352.9万平方米。新增的项目所在地包括佛山、福州、中山、广州、苏州、无锡、大连、太原、北京、青岛和沈阳等。
万科2016年累计实现销售面积2,765.4万平方米，销售金额3,647.7亿元，分别同比增长34%和40%。该公司去年1月销售面积为186.4万平方米。
易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)此前数据显示，2016年全年销售额首次超3,000亿元大关的国内房企有三家，分别为中国恒大(3333.HK)、万科和碧桂园(2007.HK)，中国恒大以3,731.5亿元销售荣登榜首，并首次超越万科。
万科A周二收报20.64元，过去三个月累计下跌14.56%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。