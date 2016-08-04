万科7月销售额274.4亿元同比增15.1% 环比降逾三成

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海8月4日 - 陷入股权之争的中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公告称，7月公司实现销售面积207.7万平方米，销售金额274.4亿元人民币，同比增长15.1%，环比6月则下滑35.3%。
公告并显示，今年1-7月公司累计实现销售面积1,616.6万平方米，销售金额2,175.1亿元。
此外，6月份销售简报披露以来万科新增加项目11个，位于东莞、珠海、杭州、苏州、无锡、烟台、成都、昆明及郑州等多地，需支付地价款总额逾71亿元。
6月万科实现销售金额424.0亿元，2015年7月实现销售额则为238.5亿元。
近日，万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。
万科A周三收报17.88元，过去一个月下滑26.81%。（完）
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(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。