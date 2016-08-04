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中国财经 | 2016年 8月 4日 星期四 09:07 BJT

万科7月销售额274.4亿元同比增15.1% 环比降逾三成

路透上海8月4日 - 陷入股权之争的中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公告称，7月公司实现销售面积207.7万平方米，销售金额274.4亿元人民币，同比增长15.1%，环比6月则下滑35.3%。

公告并显示，今年1-7月公司累计实现销售面积1,616.6万平方米，销售金额2,175.1亿元。

此外，6月份销售简报披露以来万科新增加项目11个，位于东莞、珠海、杭州、苏州、无锡、烟台、成都、昆明及郑州等多地，需支付地价款总额逾71亿元。

6月万科实现销售金额424.0亿元，2015年7月实现销售额则为238.5亿元。

近日，万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。

万科A周三收报17.88元，过去一个月下滑26.81%。（完）

参看相关细节，请点选深圳证交所网站 here

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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