万科大股东华润称股东可请求法院撤销重组预案的董事会决议

路透北京7月4日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)大股东华润集团周一通过官方微信称，6月17日万科董事会审议万科重组预案是否通过存在严重争议。对此近日国内多为权威法学专家认为，6·17董事会决议实际上并未有效形成，按照现行法的规定股东可请求法院撤销该决议。

华润集团官方微信刊登的法律意见表示，6·17董事会决议上，独立董事张利平提出回避表决的理由不符合法律及《万科公司章程》的相关规定。另外，就委托方提供的材料以及迄今为止公开披露的信息来看，暂无证据表明华润公司与宝能公司应被认定为一致行动人。

法律意见并称，股权分散且以创始人为管理核心的上市公司要避免产生内部人控制、忽视股东合理诉求与合法权益的现象发生；上市公司信息披露应遵守法律、章程及公司内部规定，董事（含独立董事）个体不宜擅自披露未公开信息，泄露公司秘密。

停牌半年多的万科A股(000002.SZ)周一复牌，不出意料以跌停开盘，因其停牌期间大盘震荡下跌，且万科重组方案仍存变数，大股东和公司管理层纷争不断。万科周日晚公告称，董事会不同意宝能系成员、大股东深圳钜盛华提请召开股东大会审议撤换万科董事和监事的提案。

万科此前公布与深圳地铁集团的重组方案，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。不过这一方案获得万科现两大股东华润和宝能系的公开反对，宝能系还提议撤换万科现所有董事和监事成员。（完）