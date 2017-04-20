万科30亿元增资入股链家集团 双方合作料再加深--报载

路透上海4月20日 - 上海证券报周四报道，因看好链家集团发展空间，万科(000002.SZ)(2202.HK)拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。

报道引述链家方面称：“链家(是)在融资，但没有能分享的信息。”在市场人士看来，万科的此番入股，将使得双方合作进一步加深。

今年1月，另一大型地产商--融创中国(1918.HK)通过全资子公司斥资26亿元认购北京链家增发股份，获后者6.25%股权。

报道称，此前万科曾与链家有过战略合作，并联手进军互联网装修行业。信息显示，链家A轮融资在2014年1月，向复星昆仲、鼎晖投资融资数亿元；B轮融资在2016年4月，向执一资本、源码资本、腾讯产业共赢基金、华晟资本、百度经纬中国、H Capital等共融资64亿元。

链家集团以房地产经纪为主营业务，2001年成立于北京。链家网资料称，目前，该公司线上房源已覆盖北京、上海、广州、深圳、天津、成都、青岛、重庆、大连等36个城市。

万科A股周三收报20.53元，最近三个月微跌0.34%；其港股同日收报20.95港元，最近三个月累计上涨6.13%。(完)