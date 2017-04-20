万科30亿元增资入股链家集团 双方合作料再加深--报载

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报道，因看好链家集团发展空间，万科(000002.SZ)(2202.HK)拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。
报道引述链家方面称：“链家(是)在融资，但没有能分享的信息。”在市场人士看来，万科的此番入股，将使得双方合作进一步加深。
今年1月，另一大型地产商--融创中国(1918.HK)通过全资子公司斥资26亿元认购北京链家增发股份，获后者6.25%股权。
报道称，此前万科曾与链家有过战略合作，并联手进军互联网装修行业。信息显示，链家A轮融资在2014年1月，向复星昆仲、鼎晖投资融资数亿元；B轮融资在2016年4月，向执一资本、源码资本、腾讯产业共赢基金、华晟资本、百度经纬中国、H Capital等共融资64亿元。
链家集团以房地产经纪为主营业务，2001年成立于北京。链家网资料称，目前，该公司线上房源已覆盖北京、上海、广州、深圳、天津、成都、青岛、重庆、大连等36个城市。
万科A股周三收报20.53元，最近三个月微跌0.34%；其港股同日收报20.95港元，最近三个月累计上涨6.13%。(完)
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。