钜盛华通过七大资产管理计划收购万科 并动用两倍杠杆资金

路透上海12月16日 - 中国最大房地产企业之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)(2202.HK)公告，收购方深圳钜盛华就其最近一次举牌所涉及的问题对深交所询问函进行正面回复称，为了取得万科4.97%股份，共动用七个资产管理计划，所支付的资金总额为96.52亿元，同时七大资管计划存续期内表决权明确全部归属钜盛华。

刊登在深交所回复函并同时公布了钜盛华增持万科股份涉及的相关资产管理计划的资产管理人为南方资本管理有限公司、泰信基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司。

钜盛华在答复函中还首次披露了资管计划举牌背后的资金杠杆问题。据介绍，资管计划此番所购万科4.97%股权所支付的资金总额为96.52亿元。其中钜盛华出资为32.17亿元，优先级委托人出资64.34亿元，即投资过程中动用了1:2的资金杠杆。

同时，七大资管计划均将计划份额净值0.8元设置为平仓线，资产管理计划份额净值低于或等于平仓线时本公司需按照管理人要求及时追加保障金。

“从回复中可看出，钜盛华本次增持的杠杆率达到两倍，且有平仓线的要求，预计钜盛华在本次举牌万科可能已将所有账面资金消耗殆尽，若股价出现大幅波动，则钜盛华将面临补仓避免被强制平仓的风险，”中国证券报援引业内人士表示。

在深圳钜盛华及其一致行动人前海人寿增持万科,并成为后者第一大股东后，深圳证交所上周对钜盛华发出关注函，要求其及财务顾问在下周一之前对多个事项进行补充说明，包括钜盛华通过多个资产管理计划持有的万科股票，是否拥有表决权。

本月上旬，深圳市钜盛华股份有限公司增持万科5.49亿A股，使得其与一致行动人前海人寿（均为宝能系成员）的持股占比达到20.008%，成为公司第一大股东。

万科A股周二收报21.08元，过去一个月累计上涨51.7%。（完）

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