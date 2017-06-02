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中国财经 | 2017年 6月 2日 星期五 18:48 BJT

万科5月销售额358.9亿元人民币 新增9个项目和3个物流地产

路透北京6月2日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周五晚刊登公告称，公司5月份实现销售面积242.0万平方米，销售金额358.9亿元人民币。1~5月份公司累计实现销售面积1,520.1万平方米，销售金额2,280.5亿元。

万科还披露，新增的9个项目所在地包括广州、东莞、南昌、北京、重庆和贵阳；新增的3个物流地产项目所在地包括嘉兴、西安和中山。

万科此前公布季报，一季度公司实现净利6.95亿元人民币，同比下降16.54%，主要是财务费用等增加；不过公司预计，今年全年净利仍将保持增长。一季度公司房地产销售金额达1,502.7亿元，同比增长99.7%；实现营业收入185.9亿元，同比增长27.2%。

万科A周五收报20.95元，过去一个月累计上涨8.15%。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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