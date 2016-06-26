钜盛华、前海人寿提议召开股东大会 提请罢免王石等12名董监

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月26日 - 中国最大房地产企业之一--万科企业股份有限公司(000002.SZ)(2202.HK)周日公告称，其股东钜盛华及前海人寿发出“关于提请万科企业股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知”，提请公司董事会审议罢免王石公司董事职务的议案。
万科在深圳证券交易所发布的公告称，钜盛华和前海人寿作为合计持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东大会审议罢免议案，除提请罢免王石公司董事职务外，还包括罢免现任总裁郁亮、独董华生等11名董事、监事人员。
在上周万科公布定向增发A股向深圳地铁购地的重组预案后，万科两大股东--深圳钜盛华和前海人寿（均为宝能集团旗下公司，合称宝能系）周四稍晚发布联合声明称，明确反对该重组预案，后续其将在股东大会表决上行使股东权利。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。