钜盛华、前海人寿提议召开股东大会 提请罢免王石等12名董监

路透北京6月26日 - 中国最大房地产企业之一--万科企业股份有限公司(000002.SZ)(2202.HK)周日公告称，其股东钜盛华及前海人寿发出“关于提请万科企业股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知”，提请公司董事会审议罢免王石公司董事职务的议案。

万科在深圳证券交易所发布的公告称，钜盛华和前海人寿作为合计持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东大会审议罢免议案，除提请罢免王石公司董事职务外，还包括罢免现任总裁郁亮、独董华生等11名董事、监事人员。

在上周万科公布定向增发A股向深圳地铁购地的重组预案后，万科两大股东--深圳钜盛华和前海人寿（均为宝能集团旗下公司，合称宝能系）周四稍晚发布联合声明称，明确反对该重组预案，后续其将在股东大会表决上行使股东权利。（完）

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