万科称董监事被罢免提议对公司经营造成相当大困扰

路透上海6月27日 - 在上周末中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)大股东提议罢免公司所有董监事后，万科周一下午召开的股东大会非常热闹，中小股东提问相当踊跃，万科管理层亦坦言，近期万科大股东与高层的纷争，已对公司运营产生较大的困扰。

“这个举动（罢免董监事）的提案，对万科管理团队、对万科正常经营确实造成了非常大的困扰。”该公司总裁郁亮表示。

他指出，近期反对重组声音出现及罢免董监事提议后，部分已签约项目已出现解约或中止签约，部分已经销售未结算的项目面临着退订和交付的风险，客户由于焦虑而不断质询的情况在成倍增加，银行和评级机构对万科的评级已在慎重重新考虑，公司合作方对经营前景表示担忧，甚至调整相应的商务条款，猎头纷纷在打公司员工的主意。

他说，“压力目前是非常非常大的，对管理团队来说，我们会尽力维持这个局面，但是今天我们管理团队也感到有心无力。”

“我早上还接到三个电话，是猎头公司的。”万科董事长王石表示，“我的去留已不重要，希望公司文化能传承下去。”

对于股东提出质疑董事长王石千万年薪和去年12月仓促停牌的合理性，万科监事会主席解冻指出，虽然王石2011-14年在海外留学，但他从来没有脱离工作岗位。他一直负责和公司发展有关的战略思考，指导推进国际化的业务，包括一些具体的业务；他的游学背景拓宽了万科的国际化视野，帮助公司获得了很多国际化资源和合作伙伴。

郁亮还表示，去年12月公司临时停牌时，万科已与一潜在重组对象洽谈重组，该对象并非是深圳地铁集团，所以根本就不是部分股东所质疑的没有重组对象而仓促停牌。

停牌半年的万科近日公告称，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。不过之后万科两大股东宝能系和华润公司均公开表态对该方案反对，宝能系两家公司周日还提议罢免万科所有董监事。（完）