万科置业海外称暂不向母公司万科收购香港物业项目

路透香港1月13日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)子公司万科置业（海外）(1036.HK)周三称，由于未能与母公司就收购其在香港一项发展中物业权益达成任何协议，公司决定现时不会进行该收购，并拟更改此前进行供股所筹的资金用途。

万科置业海外去年6月宣布进行2:1供股筹资逾10亿港元，资金并拟用于向万科收购其在香港湾仔区一项发展中物业中之权益。公司今天发出声明称，订约各方就该项收购的建议条款及条件友好协商后，亦无签立任何正式法律文，故公司决定现时不会落实进行收购。

至于公司供股所得约10.32亿港元净额，其中3.23亿港元将用于偿还一项贷款融资，余额则拨作在适当时候收购其他物业。

万科置业海外为万科通过在港买壳上市的子公司，主要从事香港及海外的房地产投资。

万科因筹划发行股份用于重大的资产重组及收购，于去年12月18日下午起停牌，但其H股已于上周三恢复交易，至于A股则继续暂停买卖。

万科置业（海外）今天收升0.92%，报5.46港元，过去一个月累计跌逾18%。（完）

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