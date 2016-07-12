万科称拟收购黑石基金旗下商业地产公司股权 出资约39亿元

路透上海7月12日 - 中国最大房地产企业--万科A(000002.SZ)(2202.HK)周二公告称，为快速提升公司在商业物业管理运营能力，公司与合作方计划收购黑石基金及其他独立第三方股东持有的特定商业地产公司的多数股权，万科拟出资约38.89亿元人民币。

公告指出，公司自今年1月起已与目标公司的股东展开洽商，下属全资子公司已成立有限合伙制基金（联合收购平台），合作方将获取联合收购平台的一定权益，随后联合收购平台将取得目标公司96.55%股权。本次交易已于6月21日获公司董事会审议通过。

万科并表示，目标公司96.55%股权价值经公司谨慎评估，并经交易各方协商后确定价值为128.70亿元人民币，万科通过全资子公司拟投向联合收购平台合计投资额约为38.89亿元。

万科7月4日曾在回复深圳证交所的重组问询函中，披露了与黑石集团(BX.N)关联企业管理的黑石基金的潜在交易，但当时并未明确具体交易金额。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。

万科A周一收报18.27元，跌2.56%；而在历经半年多的停牌后，万科上周复牌，周一和周二连续两日跌停，而宝能系成员深圳钜盛华上周二和上周三继续增持7,839.23万股万科A股，耗资约15.5亿元，使宝能系持股达到25%。（完）

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