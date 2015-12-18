万科管理层筹划增发应对宝能系并购 证监会称不会干预

路透上海12月18日 - 虽然“宝能系”荣登中国最大房地产企业之一的万科(2202.HK)(000002.SZ)第一大股东，但遭遇万科管理层的反对。万科A周五上午继续涨停，午后公司以筹划发行股份为由临时停牌。

中国证监会对这场收购大战似乎持中立态度。对于“宝能系”的杠杆收购，证监会新闻发言人张晓军今日在新闻例会后回应称，市场主体之间收购与被收购的行为属于市场化行为，只要符合相关法律法规的要求，监管部门不会去干预。

面临“宝能系”不断增持以及股价连续涨停局面，万科中午公告称，公司正在筹划股份发行，资金用于重大资产重组及收购资产，其A股和H股自周五下午起临时停牌。而增发股份计划，则被外界视为万科寻求“白马骑士”抵御“宝能系”收购的一种有效途径。

中国证券报周五援引万科董事会主席王石内部谈话称，不欢迎“宝能系”成第一大股东，因为其“信用不够”。而宝能系迅速回应称，公司相信市场力量。万科股价周五早盘大涨。

王石指出，“万科是上市公司，一旦上市，谁是万科的股东，万科是不可能选择的，但谁是万科的第一大股东，万科是应该去引导的，不应该不闻不问。”

近期收购方钜盛华和前海人寿的控股股东--深圳宝能投资集团公司官网周五早晨则刊登声明指出，“本集团恪守法律，尊重规划，相信市场力量。”

宝能的声明称，公司经历23年发展，已拥有数千亿元人民币资产，服务数千万客户，依法合规经营，在业界享有良好声誉。集团一贯坚持现代企业治理，重视风险管控，重视每一笔投资。

万科A股周四以涨停位22.21元报收后，周五早盘该股一度下跌，但之后迅速上涨，早盘再度封住涨停位24.43元。过去一个月该股累计上涨58.64%。

**万科质疑宝能系收购风险**

对于“宝能系”大手笔购买万科股权的资金来源，王石并指出，其购买万科的第一份钱来自万能险，这实际上是短期债务。当“宝能系”购买万科股权超过5%公布的时候，就不是短期投资了，而是长期股权投资。短债长投，这个风险是非常大的。

“我们要对中小股东负责，万科股权分散，我们这么多年，就是靠制度、团队。中小股东这么多年跟着万科，也是看重这个制度和团队。‘宝能系’可以通过大举借债，强买成第一大股东，甚至私有化。但这可能毁掉万科最值钱的东西，万科最值钱的是什么？就是万科品牌的信用，”他称。

王石表示，万科最大的资产是无形资产，是品牌的信用。一旦“宝能系”控股，大的投资公司、大的金融机构以及商业评级机构就会对万科的信用评级重新调整。

据悉，此前宝能地产整个房地产交易额几十亿元，其中一部分是关联交易，在王石看来，以“宝能系”目前的信用程度还不能胜任万科第一大股东的位置。

“现在‘宝能系’一味倚靠资本的力量，但是社会已经到了依靠知识、依靠信用的时代。一旦影响到万科品牌的信用，影响到万科的客户，影响到万科上下游产业链，这个时候只能说对不起，我们要为万科的信用、为万科这个品牌而战，为中小股东而战，”王石并强调。

本月上旬，钜盛华股份增持万科5.49亿A股，使得其与一致行动人前海人寿（均为宝能系成员）的持股占比达到20.008%，成为公司第一大股东；而在日前钜盛华增持万科H股后，宝能系持有万科比例升至22.45%。

钜盛华持有前海人寿51%股份，而钜盛华的控股股东为深圳市宝能投资集团有限公司，宝能投资及其子公司在国内资本市场较为活跃，被外界称之为“宝能系”。（完）