深交所向万科收购方钜盛华发出关注函 要求补充说明

路透上海12月11日 - 在深圳钜盛华及其一致行动人前海人寿增持万科(000002.SZ)(2202.HK)，并成为后者第一大股东后，深圳证交所近日对钜盛华发出关注函，要求其及财务顾问在下周一之前对多个事项进行补充说明，包括钜盛华通过多个资产管理计划持有的万科股票，是否拥有表决权。

据此前钜盛华披露信息，其通过三家基金管理公司的共七个资产管理计划，在11月底至12月初期间增持了万科共计4.97%股权，这使钜盛华与前海人寿的持股比例达到20%。

深交所关注函要求钜盛华说明其在资产管理计划中与管理人的具体关系，以及是否可实际支配这部分股票的表决权。若没有表决权，还需补充说明钜盛华具体出资份额以及其对表决权的影响力。

由于这些资管计划规模合计近190亿元，深交所要求钜盛华明确说明本次为取得4.97%股份所涉及的资金总额、资金来源等情况。若是收购人资金来自借贷，应披露借贷协议的主要内容。

万科A股周四收报19.54元，过去一个月累计上涨36.93%。（完）