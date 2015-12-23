万科停牌不减收购战气氛 天弘基金率先调整万科估值方式

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月23日 - 近期“宝能系”和安邦保险大举收购中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)，后者上周五又紧急停牌，已有基金公司担忧万科基本面变化而影响其估值，天弘基金公司周三率先宣布调整万科估值方式。
天弘基金公告称，自周二起，对停牌股票万科A，天弘旗下基金采用“指数收益法”进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。天弘将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自万科A复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。
据中国证监会此前发布的相关指导意见，如投资品种在估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行人发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
根据基金三季报，三季度末共有逾50只主动型基金重仓万科A，南方精选、工银战略转型和新华策略精选第一重仓股均为万科，特别是南方精选持有万科A市值达到净值的8.71%。
万科上周五中午起停牌，以筹划重大资产重组。而就在当天上午，宝能系又斥资逾23.3亿元人民币增持其H股，持股量进一步上升至23.52%；安邦保险在上周四和周五亦斥资约28.4亿元增持万科A股票。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。