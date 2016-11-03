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中国财经 | 2016年 11月 3日 星期四 08:43 BJT

万科10月销售额同比增逾一倍 今年累计销售额已超3,000亿

路透上海11月3日 - 中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公布的数据显示，10月实现销售金额489.9亿元人民币，较去年同期的236.5亿元增加逾一倍；今年1-10月累计实现销售金额已达3,118.9亿元。

销售面积方面，今年10月份万科实现347.8万平方米，1-10月累计2,339.9万平方米；2015年同期及累计数据分别为187.4万平方米和1,627.3万平方米。

万科表示，自9月销售简报披露以来新增18个项目，所在地包括东莞、福州、南宁、杭州、宁波、南京、合肥、徐州、温州、北京、天津、济南、沈阳、西安和昆明，需支付地价款总计约162.52亿元。

另外，公司新增万昆长水物流园和万佛乐平物流园两个物流地产项目，须支付合作价款共约3亿元。

万科A周四收报24.9元，最近一个月下跌4.85%。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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