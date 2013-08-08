万科称未对海外投资设目标 青睐人口密集海外市场

路透香港8月8日 - 中国最大的房地产开发商--万科(000002.SZ)周四称，公司目前已进入了香港、美国和新加坡等海外市场，但未有对投资海外规模设订具体目标，公司对人口较多的海外市场都感兴趣。

万科总裁郁亮在记者会上称，公司在海外投资仍在学习过程中，目前团队有很多事情需要学习，例如英语、当地市场的规例等，故此并没有为此订下时间表。

“我们希望加大香港的投资力度，”他说，“（海外投资规模）没有明确目标，但我们对人多的地方都有兴趣，好像美国的旧金山、波士顿、纽约等，香港、新加坡等。”

今年以来，万科已先后在香港、美国和新加坡与当地伙伴合作投资地产项目。郁亮表示，这些项目是试水性质，没有计划做到很大，主要看项目的抗风险能力，万科亦不会独资去做，而是委托合作方去做，万科派员参与学习。

万科上半年完成全年开工计划的55.6%，但竣工面积则只及全年目标约三分之一。万科董事会秘书谭华杰表示，公司的项目大部份于下半年竣工，相信全年目标可以完成。

万科今年初向香港联交所提交申请，将其B股200002.SZ以介绍形式转为H股在港上市，并已获受理，但暂时仍未有进一步的进展。郁亮表示，公司会耐心等候，但何时能够完成仍取决于中国证监会。

若其转板成功，万科在香港将拥有两个上市平台，另一上市公司为其买壳南联地产，并己易名为万科置业(海外)(1036.HK)。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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