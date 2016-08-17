万科称与深圳地铁合作尚未达成共识 另有潜在交易在进行

路透上海8月17日 - 中国最大房地产企业--万科A(000002.SZ)(2202.HK)周三公告称，与深圳地铁集团发行股份购买资产的重组预案，由于宝能系及华润方面的反对，目前尚未达成共识，本次交易有不确定性。

公告称，截至本公告出具之日，有关事项尚未达成共识，公司将持续就本次交易方案和相关方进行沟通，尽快推动各方达成共识，但受前述事项的影响，本次交易的推进仍存在不确定性。

公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份购买资产暨关联交易事项之前，将每隔30日发布一次进展公告。

另据公告，除地铁集团外，万科2015年12月25日与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。万科有意以现金支付的方式收购该潜在交易对手所持有的部分与本公司现有业务相关的资产或股权。

不过截至目前双方尚未就意向交易达成任何有法律约束力的协议。该意向交易是否能最终达成也存在不确定性。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。

当前又加入了新的举牌者，恒大集团(3333.HK)周一晚公告指出，8月8日-15日，公司透过其附属公司在市场上进一步收购共235,792,663股万科A股，连同之前收购，目前共持有752,663,291股万科A股，占万科已发行股本总额约6.82%。

万科A周二收报27.57元人民币，过去一个月累计涨幅为54%。(完)