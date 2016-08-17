万科称与深圳地铁合作尚未达成共识 另有潜在交易在进行

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月17日 - 中国最大房地产企业--万科A(000002.SZ)(2202.HK)周三公告称，与深圳地铁集团发行股份购买资产的重组预案，由于宝能系及华润方面的反对，目前尚未达成共识，本次交易有不确定性。
公告称，截至本公告出具之日，有关事项尚未达成共识，公司将持续就本次交易方案和相关方进行沟通，尽快推动各方达成共识，但受前述事项的影响，本次交易的推进仍存在不确定性。
公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份购买资产暨关联交易事项之前，将每隔30日发布一次进展公告。
另据公告，除地铁集团外，万科2015年12月25日与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。万科有意以现金支付的方式收购该潜在交易对手所持有的部分与本公司现有业务相关的资产或股权。
不过截至目前双方尚未就意向交易达成任何有法律约束力的协议。该意向交易是否能最终达成也存在不确定性。
万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。
当前又加入了新的举牌者，恒大集团(3333.HK)周一晚公告指出，8月8日-15日，公司透过其附属公司在市场上进一步收购共235,792,663股万科A股，连同之前收购，目前共持有752,663,291股万科A股，占万科已发行股本总额约6.82%。
万科A周二收报27.57元人民币，过去一个月累计涨幅为54%。(完)
(发稿 徐永 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。