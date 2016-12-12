万科总裁称中国楼市不存在崩盘风险 但“刹车”不能踩太久

路透北京12月12日 - 2016年中国房地产市场经历“冰火两重天”，房地产龙头企业--万科(000002.SZ)总裁郁亮认为，这一轮房价过快上涨是一些城市金融杠杆确实出了些问题，但中国楼市崩盘风险并不存在，而“刹车”也不能踩太久，光调控需求还不够，需要建立长效机制。

人民日报周一刊登对他的专访称，房地产健康稳定发展有三个标准，包括行业必须回归到为普通老百姓解决住房问题上来，行业一定要为国家经济的稳定发展做积极贡献，不要因为房地产行业的暴涨形成资产泡沫，从而给国家造成金融风险。

“这一次调控很有必要，也非常及时。”郁亮评价道，目前行业整体仍处于去库存阶段，但问题在于20多个主要城市的过快上涨很可能蔓延到别的城市，“在这个关头‘踩刹车’非常有必要，否则一旦持续下去，可能会给宏观经济和行业发展带来不小的麻烦。”

从短期来看，调控立竿见影地把房价与地价拉回了理性的轨道，“只有地价房价比回到正常的区间，房地产业才有更加可持续的未来。”

他认为，中国经济正处于三期叠加、转型升级的关键阶段，需要保持房地产市场平稳发展、避免大起大落。如果一座城市的房价能随着居民收入的增加实现温和上涨，增速又比居民收入的增速略低，应该是最理想的选择。

但他同时指出，“刹车”不能踩太久，光调控需求还不够，要建立长效机制，让普通人住上好房子。关键在于利用踩“刹车”后的宝贵时机，建立长效机制、增加有效供给。

对此，郁亮建议建立土地多元化供应制度，增加土地供给。中国可以探索建立土地市场多元化供应制度，允许让有土地一方根据规则跟买地的人谈、让市场主体自行谈判交易，从而提高存量土地流转效率、快速增加有效供给，这也将从根本上缓解供需矛盾、遏制房价的过快上涨。

同时通过政策倾斜，提高居住用地比例；完善相关标准，提高土地使用效率。

“在东京、巴黎、伦敦等很多城市，工业用地占土地供应的比例仅为6%左右，国内城市却往往在百分之十几以上，由此也挤压了住宅用地比例。”郁亮称。

他认为，像北京、上海、深圳，居住用地占城市建设用地面积的比重不足东京的一半，“厂房建得再多、GDP做得再大，企业员工买不到、买不起房子，也不利于城市的长远发展。因此，未来土地用途应该更多向住宅倾斜。”

自国庆期间逾20城收紧调控以来，从整顿市场秩序到提高融资门槛，房地产政策日趋严厉，持续对房价涨势施压。数据显示，中国10月一二线热点城市楼市出现明显降温，而政策相对宽松的三四线基本保持平稳。（完）