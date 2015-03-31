万科去年净利同比增4% 部分项目新开工进度慢于预期

路透上海3月31日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周一晚发布年报，2014年公司实现净利润157.45亿元人民币，同比增长4.15%。去年万科部分项目新开工进度慢于预期，且今年计划新开工面积亦低于去年，显示万科为应对目前低迷的房市在调整经营策略。

年报显示，去年公司营业收入1,463.88亿元，同比增长8.10%。每股收益1.43元。公司分配预案为每10股派现5元。

万科去年销售面积1,806.4万平方米，销售金额2,151.3亿元，同比分别增长21.2%和25.9%。但受市场调整、行业竞争以及地价占比日益提升的影响，当年房地产业务的结算毛利率为20.76%，比上年减少1.55个百分点。

年报指出，2014年公司部分项目新开工进度慢于预期，因公司加大了市场研究力度以更好地应对市场调整，根据潜在客户的需求对部分项目的规划设计方案进行了调整优化，增加了项目前期准备工作。2014年，公司实现新开工面积1,728万平方米，完成竣工面积1,385万平方米,均较年初计划有所下降。

展望2015年，万科认为，短期来看行业迎来了相对宽松的发展环境，主要城市的住宅成交自去年年底以来有所恢复，利率的下行也有助于减少购房者的按揭负担，促进住房需求释放，对市场信心恢复起到巩固作用。

公司预测，2015年现有项目预计新开工面积1,681万平方米，将略低于去年实际开工面积；预计项目竣工面积1,581万平方米，比去年实际完成规模增加14.2%。

万科称，鉴于市场去库存并未结束，部分城市的地价并未随房价调整，公司会坚持理性投资的策略，视发展需要合理补充项目资源，在人口、基础设施配套和就业等对住宅市场有支撑力的城市寻求发展机会；在进行项目评估时重点关注地价相对于周边房价的合理性以控制风险。

截至去年末，万科在中国大陆拥有417个主要开发项目，在建项目权益建筑面积合计约2,776万平方米，规划中项目权益建筑面积合计约3,801万平方米。

万科拟发行不超过150亿元债券，包括在境内发行公司债券、中期票据、永续债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据等，期限不超过10年。

万科A股周一收报14.24元，过去一个月累计上涨11.7%。（完）

(发稿 吕雯瑾／林琦；审校 曾祥进)

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