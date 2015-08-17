万科上半年净利同比微增0.77% 未来将积极推动业务转型

路透上海8月17日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)公告称，上半年实现净利润48.46亿元人民币，同比升0.77%；公司未来十年将以“三好住宅”和“城市配套服务商”为业务蓝图，积极推动业务转型。

万科披露半年报显示，上半年公司营业收入入502.7亿元，同比增长22.72%。上半年公司累计实现销售面积902.6万平方米，销售金额1,099.6亿元，同比分别上升9.9%和9.0%；每股收益为0.44元；净资产收益率为5.55%，同比下降了0.7个百分点。

“报告期内,公司明确了万科物业的市场化发展方向。”万科称，“公司在住宅和传统商办地产之外，积极拓展消费地产、产业地产，以及地产延伸业务。”

公司表示,未来将由提供单一住宅产品，转向提供基于生活幸福感的全系列服务；由单一即售型不动产开发，转向多种资产管理与价值提升；还将密切关注下半年流动性环境，强化现金流管控，提高资金利用效率，灵活把握时机，优化债务结构。

截至报告期末，公司规划中项目按万科权益计算的建筑面积合计3,678.3万平方米。

披露的数据并显示，1-6月，公司实现新开工面积1,011.9万平方米，较去年同期增长5.2%，占全年计划开工面积的比例为60.2%；实现竣工面积517.2万平方米，较去年同期增长29.9%，占全年计划竣工面积的比例为32.7%。根据截至目前的项目运营情况，预计全年开竣工面积将超过年初计划。

万科(000002.SZ)A股上周五收报14.95元，过去一个月累计上涨2.75%。（完）

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(发稿 吴芳；审校 林高丽)

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