万科上半年净利同比微增0.77% 未来将积极推动业务转型

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月17日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)公告称，上半年实现净利润48.46亿元人民币，同比升0.77%；公司未来十年将以“三好住宅”和“城市配套服务商”为业务蓝图，积极推动业务转型。
万科披露半年报显示，上半年公司营业收入入502.7亿元，同比增长22.72%。上半年公司累计实现销售面积902.6万平方米，销售金额1,099.6亿元，同比分别上升9.9%和9.0%；每股收益为0.44元；净资产收益率为5.55%，同比下降了0.7个百分点。
“报告期内,公司明确了万科物业的市场化发展方向。”万科称，“公司在住宅和传统商办地产之外，积极拓展消费地产、产业地产，以及地产延伸业务。”
公司表示,未来将由提供单一住宅产品，转向提供基于生活幸福感的全系列服务；由单一即售型不动产开发，转向多种资产管理与价值提升；还将密切关注下半年流动性环境，强化现金流管控，提高资金利用效率，灵活把握时机，优化债务结构。
截至报告期末，公司规划中项目按万科权益计算的建筑面积合计3,678.3万平方米。
披露的数据并显示，1-6月，公司实现新开工面积1,011.9万平方米，较去年同期增长5.2%，占全年计划开工面积的比例为60.2%；实现竣工面积517.2万平方米，较去年同期增长29.9%，占全年计划竣工面积的比例为32.7%。根据截至目前的项目运营情况，预计全年开竣工面积将超过年初计划。
万科(000002.SZ)A股上周五收报14.95元，过去一个月累计上涨2.75%。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here
(发稿 吴芳；审校 林高丽)
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