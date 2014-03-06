万科去年净利同比升20.5% 提高派息比例为B转H做准备

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港3月6日 -中国房地产龙头--万科企业(000002.SZ)200002.SZ周四宣布，2013年度净利按年增长20.5%，公司并大幅提高派息比例约一倍，至约30%左右水平，与H股同业的派息水平看齐，为将来正式登陆香港提前做准备。
该公司此前称，其B股转为H股在香港以介绍方式上市的申请，已取得中国证监会批覆。万科总裁郁亮今天在业绩发布会表示，暂时没有上市的正式时间表，但希望“愈早愈好”。
“假如成功转到H股上市，对公司发展是如虎添翼， 评级实力会增大，有利做各种安排。我们会努力争取，希望愈早愈好。”他称。
为了与其他在港上市的内房股看齐，万科决定大幅增加派息，2013年末期股息为每10股4.1元人民币，2012年度为每10股1.8元。以期内每股基本收益1.37元计，派息比例约三成。
郁亮表示，内地的公司一般分红比例约15%，但香港则为30%，所以提前与香港上市公司一致。而且在股价低迷时也有投资者要求增加派息，故提高派息也是照顾投资者的举动。
截至去年底止年度，万科录得净利151.2亿元人民币，前年度为125.5亿元；期内结房地产业务结算毛利率按年下跌3.72个百分点，至23.69%。公司解释，毛利率下跌除了因行业整体趋势外，亦因为结算装修房的比例上升，以及于2011年下半年市场调整期内出售的房屋于去年度进入结算期所致。
不过，公司称通过提升营运效率，克服了利润率下降的影响，去年净资产收益率（ROE）仍然保持在历史高点，全面摊薄净资产收益率为19.66%，与2012年基本持平。
郁亮表示，对中国房地产行业的前景继续谨慎乐观。
“我们认为中国房地产的前景于未来15年是没任何问题的，因为中国的城镇化水平仍在迅速提高。”他称。
他续称，有人担心中国人口拐点将会出现，假如一孩政策继续可能会面临此问题，但现在中国受教育的人口数字大幅提升增加，人口质量红利在提升，政府放开单独二胎政策也有会帮助。
“所以基于这些判断，我们对中国房地产前景仍是乐观。”他说。
在供应方面，他指出目前不少城市的房屋库存约12个月左右，情况需要警惕。但好处是供应多了，房价上升压力减轻，不用再担心政府加码宏观政策，这对有竞争实力的发展商会有好处。
郁亮表示，万科今年的开工量增加不多，也是基于对市场供应量增加的判断。
万科2013年销售金额达1,709.4亿元，同比增21%，再度刷新行业纪录。今年首两个月，该公司累计合同销售额为397.9亿元，按年升39.9%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。