万科一季度净利同比增近三成 销售金额增速创五年新高

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月28日 - 中国最大的房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公布，一季度归属于上市公司股东净利润8.3亿元，同比增长28.1%；一季度实现营业收入146.1亿元，同比增长64.3%。
一季报并指出，1-3月累计实现销售面积545.7万平方米，销售金额752.4亿元，同比分别上升37.6%和59.5%，增速为近五年来同期最高。
报告并称，一季度销售增长的主要原因包括公司始终坚持积极销售策略，产品竞争力得到充分体现；2015年拿地开工力度加大，投资布局合理，今年一季度的推盘资源更加丰富；此外，事业合伙人制度下，项目团队的积极性得到进一步体现。
万科还表示，一季度公司新增加开发项目42个，规划建筑面积约725.9万平方米，为当期销售面积的133%。由于新增项目中一二线城市占比较高，一季度公司新增项目的平均楼面地价约6,729元/平方米，较去年全年有所上升。
此外，公司近年来以“国际化”为发展方向，投资海外项目。一季度公司的销售业绩中，海外项目贡献销售面积0.4万平方米，贡献销售收入人民币4.9亿元。
关于资产重组情况，公司指出，3月12日，公司与深圳市地铁集团有限公司签署了一项合作备忘录。目前双方重大资产重组工作小组正积极协商交易方案，公司将尽力争取在6月18日前公布重大资产重组方案。
万科H股上日收报19.64港元，A股则继续停牌，停牌前收报24.43元人民币。
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(发稿 吴芳; 审校)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。