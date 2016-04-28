万科一季度净利同比增近三成 销售金额增速创五年新高

路透上海4月28日 - 中国最大的房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公布，一季度归属于上市公司股东净利润8.3亿元，同比增长28.1%；一季度实现营业收入146.1亿元，同比增长64.3%。

一季报并指出，1-3月累计实现销售面积545.7万平方米，销售金额752.4亿元，同比分别上升37.6%和59.5%，增速为近五年来同期最高。

报告并称，一季度销售增长的主要原因包括公司始终坚持积极销售策略，产品竞争力得到充分体现；2015年拿地开工力度加大，投资布局合理，今年一季度的推盘资源更加丰富；此外，事业合伙人制度下，项目团队的积极性得到进一步体现。

万科还表示，一季度公司新增加开发项目42个，规划建筑面积约725.9万平方米，为当期销售面积的133%。由于新增项目中一二线城市占比较高，一季度公司新增项目的平均楼面地价约6,729元/平方米，较去年全年有所上升。

此外，公司近年来以“国际化”为发展方向，投资海外项目。一季度公司的销售业绩中，海外项目贡献销售面积0.4万平方米，贡献销售收入人民币4.9亿元。

关于资产重组情况，公司指出，3月12日，公司与深圳市地铁集团有限公司签署了一项合作备忘录。目前双方重大资产重组工作小组正积极协商交易方案，公司将尽力争取在6月18日前公布重大资产重组方案。

万科H股上日收报19.64港元，A股则继续停牌，停牌前收报24.43元人民币。

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