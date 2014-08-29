万科联手凯雷成立平台公司 收购运营万科九个商业物业

路透上海8月29日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)(2202.HK)周五公告称，其已与私募股权基金凯雷集团(CG.O)签署意向书，双方将合资成立资产平台公司，用于收购万科所拥有的九个商业物业。

公告称，凯雷和万科分别持有资产平台公司80%和20%的股权，该资产平台公司拟以收购股权或资产的方式收购万科这些商业物业。预计该资产平台公司将长期持有商业物业，未来将以资产证券化为目标退出。

同时，万科与凯雷拟设立一家商业运营管理公司，该商业运营公司拟通过签署运营管理协议，负责资产平台公司持有的各境内商业物业的招租和运营管理。

稍早，路透引述消息人士透露，凯雷正洽商收购万科九个内地商业物业。对于交易估值，一位消息人士称，本次交易估价介乎60-70亿元人民币，而另一名消息人士则指估值或将高至100亿元。

万科同日还发布公告称，代表公司事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）通过证券公司的集合资产管理计划，于6月20日至8月27日继续增持万科A股股份4,629.97万股，占公司总股本的0.42%。盈安合伙此次购买股票的平均价格为8.83元/股，共使用约4.09亿元资金。

公告指出，本次收购资金中，其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。盈安合伙将继续增持公司A股股票。

自5月底，盈安合伙开始购买万科A股股票以来，已经六度公告其收购股票进展，每次平均增持价格在每股8.3-8.55元之间。截止8月27日，盈安合伙已购买万科A股2.58亿股，占公司总股的2.34%，总投入资金约22亿元。此前曾有国内媒体报导，盈安合伙的收购目标为拥有万科10%股权。

万科A周四收报9.02元，过去一个月累计下跌8.4%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。