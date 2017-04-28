万科一季度净利下降16.54% 但预计今年全年净利仍将增长

对于一季度净利下滑的原因，万科指出，一季度随着销售额大幅增长和经营管理规模扩大，销售费用和管理费用亦有明显增长，但以销售口径计算的销售费用率和管理费用率均同比下降；融资规模上升导致利息支出和财务费用上升；一季度结算项目中有一批合作比例较高的项目，导致少数股东权益占净利的比例上升。