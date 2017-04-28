万科一季度净利下降16.54% 但预计今年全年净利仍将增长

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月28日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周四晚公布季报，一季度公司实现净利6.95亿元人民币，同比下降16.54%，主要是财务费用等增加；不过公司预计，今年全年净利仍将保持增长。
季报显示，一季度公司房地产销售金额达1,502.7亿元，同比增长99.7%；实现营业收入185.9亿元，同比增长27.2%；每股收益0.063元。
对于一季度净利下滑的原因，万科指出，一季度随着销售额大幅增长和经营管理规模扩大，销售费用和管理费用亦有明显增长，但以销售口径计算的销售费用率和管理费用率均同比下降；融资规模上升导致利息支出和财务费用上升；一季度结算项目中有一批合作比例较高的项目，导致少数股东权益占净利的比例上升。
“一季度的净利润同比下滑对全年业绩的参考意义不大，公司预计2017年全年净利润同比仍将保持增长。”季报明确指出。
万科A周四收报19.76元，过去一个月累计跌6.8%。（完）
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(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
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路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。