万科一季度重回国内房企销售榜首 碧桂园和恒大次之--CRIC

路透上海4月5日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，一季度万科(000002.SZ)(2202.HK)以1,496.3亿元人民币销售额重回国内房企销售榜的榜首，碧桂园(2007.HK)和中国恒大(3333.HK)分居第二和第三位。

CRIC数据显示，万科一季度销售额同比增99%，碧桂园和中国恒大一季度销售额分别达1,452.6亿元和1,097.1亿元，同比增幅分别达238.8%和67.1%。即使按权益法计算，这三家房企一季度的销售额亦均超过一千亿元，其中万科为1,077.3亿元，碧桂园和中国恒大分别为1,046.1亿元和1.043.3亿元。

按销售额排名，绿地(600606.SS)（605.7亿元）、保利地产(600048.SS)（568.1亿元）、中国海外地产(0688.HK)（503.3亿元）、龙湖地产(0960.HK)（430.1亿元）、华夏幸福(600340.SS)（430.1亿元） 、融创中国(1918.HK)（405.2亿元）和鲁能集团（330.6亿元）跻身前十。

目前上市公司尚未披露其月度房地产销售数据。

CRIC报告指出，万科的项目布局比较均衡，住宅产品也定位主流客户的自住需求，因此受个别城市限购的影响较小。得益于万科坚持聚焦城市经济圈，对上海区域和广深区域的战略布局，杭州、上海、宁波、深圳、东莞、佛山等热点城市占到了一季度销售业绩较大的比重。另外，3月万科北京区域销售火爆，单月超过100亿元。

碧桂园一季度销售已完成了全年4,000亿业绩目标的36%。得益于一季度三四线城市的销售火爆，主要布局三四线城市的碧桂园业绩也增长明显。值得注意的是，截止去年底，碧桂园在国内总土地储备1.66亿平方米，2017年预计可售总货值6,163亿元。就碧桂园目前的业绩完成率和2017年全年的货值来看，4,000亿元的销售目标还是相对保守的。

截止3月末，恒大完成全年4,500亿销售目标的24.4%。虽然恒大目前的销售业绩略低于碧桂园和万科，但随着恒大二季度新推盘项目的大幅增加，恒大未来的销售业绩会有一个爆发式的增长。

报导还认为，尽管一季度大部分房企逆市热销，但伴随着一季度诸多热点城市集中出台的紧缩调控政策，新的调控方向也逐渐明晰。调控城市的目标由热点一二线城市转变为环一线周边三四线城市及其他省内地级市为主，围堵投资需求外溢之意明显。

正是基于当前一二线及三四线城市成交热度仍在持续、土拍市场持续高温、后市房价看涨预期依旧强烈的事实，预计紧缩的调控政策将贯穿全年，且还将会有更多二线城市和环一二线核心城市的三四线城市将升级限购措施或者加入到限购队伍中来。对于房企来说，应积极、理性地应对调控政策。

“在一些已经或有可能实施限购的城市以及重点城市周边的城市，房企应灵活应对，适时加大供应、把握推案节奏，加快去化速度，避免后期因调控带来的不利影响。”报告建议。（完）