万科一季度实现净利16.1亿元 同比增逾15%

对于土地市场，谭华杰表示，近期土地成交较为活跃。在这样的背景下，万科在拿地时会更加坚持严格的投资标准，近期万科的拿地成本相比去年并无太大变化。未来万科将继续在审慎投资的前提下，灵活把握土地市场的发展机会。