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中国财经 | 2013年 4月 22日 星期一 18:57 BJT

万科一季度实现净利16.1亿元 同比增逾15%

路透北京4月22日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周一公布，今年一季度实现净利润16.1亿元人民币，同比增长15.6%。

报告并显示，一季度万科实现营业收入140.0亿元，同比增幅达35.3%。

针对2月下旬以来的一系列调控，万科董事会秘书谭华杰表示，抑制投资投机、支持自住购房的基本政策导向不会变化。未来万科将继续聚焦自住需求。

今年一季度中国楼市明显回暖，统计局最新数据显示，1-3月商品房销售面积和销售额分别同比增长37.1%和61.3%。

一季度，万科累计实现销售面积371.5万平方米，销售金额436.5亿元，同比分别增长23.5%和40.5%。

对于土地市场，谭华杰表示，近期土地成交较为活跃。在这样的背景下，万科在拿地时会更加坚持严格的投资标准，近期万科的拿地成本相比去年并无太大变化。未来万科将继续在审慎投资的前提下，灵活把握土地市场的发展机会。

万科去年实现净利125.5亿元，同比增长三成。

万科A今日收报11.69元，跌1.85%。(完)

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(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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