万科第一季销售725亿稳坐中国房企榜首 恒大和绿地列前三--CRIC

路透上海4月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，万科(000002.SZ)(2202.HK)第一季销售达725.2亿元人民币，稳坐国内房企榜首位置，恒大地产(3333.HK)和绿地(600606.SS)分列第二和第三位，销售额分别为669.7亿元和475.5亿元。

第一季跻身前十位的房企还包括碧桂园(2007.HK)（465亿元）、保利地产(600048.SS)（438.9亿元）、中海地产(0688.HK)（381.3亿元）、华润置地(1109.HK)（265.4亿元）、华夏幸福(600340.SS)（225.1亿元）、融创中国(1918.HK)（196.9)和金地集团(600383.SS)（195.1亿元）。

目前上市房企尚未公布一季度销售业绩。

报告指出，一季度，国内房市成交量明显高于去年同期，一线和热点二线城市表现抢眼。在此背景下，百强房企的入榜门槛和集中度全面提升，千亿房企表现尤其突出。今年剩余三个季度，销售压力依然存在，“去库存”始终是房企的首要任务。城市间的分化情况将更为明显，对单城市市场前景的正确研判将成为房企未来发展的关键。

3月，排名前十的房企中有五家销售金额超过200亿元，三家超过100亿元。前十家房企的格局亦发生了改变，万达由于战略转变，一季度销售金额157亿元，同比减少6%，跌出了前十；而金地则表现抢眼，销售金额达195亿元，首次进入TOP10。恒大、碧桂园、保利的销售金额和去年同期相比均出现了翻倍，绿地和中海则分别实现了同比79%和47%的增长。

碧桂园一季度同比增长162%，主要受益于开年的火爆市场，尤其是在重点布局的珠三角和长三角区域，深圳和南京市场高热、需求外溢，碧桂园在这两个区域都取得了优异的成绩。而恒大集团去年推出的“无理由退房”在一年内取得了优异成果，不但销售业绩出现显着增长，并且还使恒大收获了一大批新的拥护者，一季度该公司销售同比增长119%。

报告认为，受到调控政策等影响，预计2016年全年房市波动较大，随时可能有新的变化产生。房企应当深入研究城市市场前景，重点聚焦库存去化，尤其是经济发展相对滞后、库存较高的二三四线城市。

对于重点布局一线城市的房企，长期来看房价下行的可能性较小，短期来看上海市场可能受到政策收紧的影响。因此，房企须持续观望市场变化，更加谨慎地推盘和定价，根据自身资金成本和利润考核要求，决定是追求周转速度还是利润最大化，把握好销售和开工节奏。（完）