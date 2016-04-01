万科第一季销售725亿稳坐中国房企榜首 恒大和绿地列前三--CRIC

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，万科(000002.SZ)(2202.HK)第一季销售达725.2亿元人民币，稳坐国内房企榜首位置，恒大地产(3333.HK)和绿地(600606.SS)分列第二和第三位，销售额分别为669.7亿元和475.5亿元。
第一季跻身前十位的房企还包括碧桂园(2007.HK)（465亿元）、保利地产(600048.SS)（438.9亿元）、中海地产(0688.HK)（381.3亿元）、华润置地(1109.HK)（265.4亿元）、华夏幸福(600340.SS)（225.1亿元）、融创中国(1918.HK)（196.9)和金地集团(600383.SS)（195.1亿元）。
目前上市房企尚未公布一季度销售业绩。
报告指出，一季度，国内房市成交量明显高于去年同期，一线和热点二线城市表现抢眼。在此背景下，百强房企的入榜门槛和集中度全面提升，千亿房企表现尤其突出。今年剩余三个季度，销售压力依然存在，“去库存”始终是房企的首要任务。城市间的分化情况将更为明显，对单城市市场前景的正确研判将成为房企未来发展的关键。
3月，排名前十的房企中有五家销售金额超过200亿元，三家超过100亿元。前十家房企的格局亦发生了改变，万达由于战略转变，一季度销售金额157亿元，同比减少6%，跌出了前十；而金地则表现抢眼，销售金额达195亿元，首次进入TOP10。恒大、碧桂园、保利的销售金额和去年同期相比均出现了翻倍，绿地和中海则分别实现了同比79%和47%的增长。
碧桂园一季度同比增长162%，主要受益于开年的火爆市场，尤其是在重点布局的珠三角和长三角区域，深圳和南京市场高热、需求外溢，碧桂园在这两个区域都取得了优异的成绩。而恒大集团去年推出的“无理由退房”在一年内取得了优异成果，不但销售业绩出现显着增长，并且还使恒大收获了一大批新的拥护者，一季度该公司销售同比增长119%。
报告认为，受到调控政策等影响，预计2016年全年房市波动较大，随时可能有新的变化产生。房企应当深入研究城市市场前景，重点聚焦库存去化，尤其是经济发展相对滞后、库存较高的二三四线城市。
对于重点布局一线城市的房企，长期来看房价下行的可能性较小，短期来看上海市场可能受到政策收紧的影响。因此，房企须持续观望市场变化，更加谨慎地推盘和定价，根据自身资金成本和利润考核要求，决定是追求周转速度还是利润最大化，把握好销售和开工节奏。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。