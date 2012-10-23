万科三季度净利润同比倍增

1月人民币实际有效汇率三连升至八个月高点 名义汇率则微跌--BIS
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。
路透北京10月23日电---中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周二公布,三季度实现净利润13.5亿元人民币,同比增长123.54%;前三季净利润同比增41.74%,为50.8亿元.
万科称,3月份後,随着首次置业的信贷环境改善,前期价格回调的效果呈现,自住需求集中释放,主要城市住宅市场景气状况,较去年下半年和今年前两个月的低迷期有所恢复.
季报显示,随着市场成交量的回升,下半年该公司推盘力度也有所加大.第三季度公司实现销售面积305.4万平方米,销售金额337.8亿元,同比分别增长8.2%和5.3%;1-9月,公司累计实现销售面积907.9万平方米,实现销售金额963.2亿元.
"由於公司今年的推盘量主要集中在下半年特别是第四季度,前三季度的推盘总量低於去年同期.尽管如此,1-9月公司的销售面积同比仍然增长7.9%.预计第四季度的推盘量将处於较高水平,全年实现销售增长应无疑问."
万科A今日收报8.40元,过去一个月上涨7.81%.(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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