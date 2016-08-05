万科A盘初大涨逾5% 收购战预期再起

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海8月5日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)A股周五盘初大涨逾5%，随着恒大集团(3333.HK)近日大举买入万科A股，大家对于万科收购战的预期再起。
开盘仅1分钟，万科即20.74元，涨1.07元，或5.44%；开盘时其报20.33元，涨0.66元或3.36%。
周四盘后恒大集团公告称，迄今已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占后者已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。