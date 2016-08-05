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中国财经 | 2016年 8月 5日 星期五 09:41 BJT

万科A盘初大涨逾5% 收购战预期再起

路透上海8月5日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)A股周五盘初大涨逾5%，随着恒大集团(3333.HK)近日大举买入万科A股，大家对于万科收购战的预期再起。

开盘仅1分钟，万科即20.74元，涨1.07元，或5.44%；开盘时其报20.33元，涨0.66元或3.36%。

周四盘后恒大集团公告称，迄今已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占后者已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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