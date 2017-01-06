万科去年销售增四成至3467.7亿元 近期获34个土地储备

路透上海1月6日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周四晚刊登公告称，公司2016年累计实现销售面积2,765.4万平方米，销售金额3,647.7亿元人民币，分别较上年同期增长34%和40%。

万科还披露，最近一个月公司新增34个土地储备项目，分布在广东东莞和佛山、福建福州、广州、上海、北京等国内多个城市。初步统计，按万科拥有权益计算，万科需支付地价款总计为323.5亿元。

其中，万科获得天津杨伍庄南项目，地块净用地面积约16.8万平方米，计容积率建筑面积约32.9万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约74.5亿元。

据易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)稍早公布数据，2016年全年销售额首次超3,000亿元大关的国内房企有三家，分别为中国恒大(3333.HK)、万科和碧桂园(2007.HK)，中国恒大以3,731.5亿元销售荣登榜首，并首次超越万科。

万科A周四收报20.93元，过去一个月累计下跌18%。（完）