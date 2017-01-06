万科去年销售增四成至3467.7亿元 近期获34个土地储备

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月6日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周四晚刊登公告称，公司2016年累计实现销售面积2,765.4万平方米，销售金额3,647.7亿元人民币，分别较上年同期增长34%和40%。
万科还披露，最近一个月公司新增34个土地储备项目，分布在广东东莞和佛山、福建福州、广州、上海、北京等国内多个城市。初步统计，按万科拥有权益计算，万科需支付地价款总计为323.5亿元。
其中，万科获得天津杨伍庄南项目，地块净用地面积约16.8万平方米，计容积率建筑面积约32.9万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约74.5亿元。
据易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)稍早公布数据，2016年全年销售额首次超3,000亿元大关的国内房企有三家，分别为中国恒大(3333.HK)、万科和碧桂园(2007.HK)，中国恒大以3,731.5亿元销售荣登榜首，并首次超越万科。
万科A周四收报20.93元，过去一个月累计下跌18%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。