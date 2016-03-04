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中国财经 | 2016年 3月 4日 星期五 09:41 BJT

万科2月房地产销售面积同比增58% 销售额增长91%

路透上海3月4日 - 中国最大房地产开发商--万科(000002.SZ)(2202.HK)公布，2月份实现销售面积119.6万平方米，同比增长58.2%；销售金额160.3亿元，同比增长91.1%。

万科同时还表示，2016年1~2月份公司累计实现销售面积305.9万平方米，销售金额416.2亿元。

此前数据显示，去年同期万科2月实现销售面积75.6万平方米，销售金额83.9亿元。

万科并披露，公司1月份销售简报披露以来在北京、厦门、杭州、宁波、南昌等城市新增加项目13个。此外，公司还在海宁汽车城新增物流地产项目两个。

万科H股上日收报18.44港元，A股则继续停牌，停牌前收报24.43元人民币。

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(发稿 吴芳； 审校 黄凯)

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