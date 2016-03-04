万科2月房地产销售面积同比增58% 销售额增长91%

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月4日 - 中国最大房地产开发商--万科(000002.SZ)(2202.HK)公布，2月份实现销售面积119.6万平方米，同比增长58.2%；销售金额160.3亿元，同比增长91.1%。
万科同时还表示，2016年1~2月份公司累计实现销售面积305.9万平方米，销售金额416.2亿元。
此前数据显示，去年同期万科2月实现销售面积75.6万平方米，销售金额83.9亿元。
万科并披露，公司1月份销售简报披露以来在北京、厦门、杭州、宁波、南昌等城市新增加项目13个。此外，公司还在海宁汽车城新增物流地产项目两个。
万科H股上日收报18.44港元，A股则继续停牌，停牌前收报24.43元人民币。
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(发稿 吴芳； 审校 黄凯)
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