焦点：房子卖不动考虑做服务 万科试图用机器人应对人工成本高涨

2015年11月2日，位于广东东莞的万科建筑研究中心，一辆无人驾驶汽车正在测试场里行驶。为应对劳动力短缺和薪资上涨，万科正试图将机器人用于其建设项目的保洁和保安工作。这类无人驾驶汽车就是万科计划投入使用的机器人之一。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港11月18日 - 中国以营收计最大的地产开发商--万科(2202.HK)(000002.SZ)为应对劳动力短缺和薪资上涨，正试图将机器人用于其建设项目的保洁和保安工作。

中国房地产业销售迟滞且利润收窄让地产开发商一筹莫展，万科像许多企业一样，考虑从事高端物业服务以吸引客户，并表示将会用机器人提供部分服务。

在中国主要的电商平台--阿里巴巴(BABA.N)旗下淘宝店里，已经可以用4万元人民币(6,300美元)的价格买到机器人服务员，但万科正在开发自己的机器人，主要用于保洁、保安以及运输服务，相比于土地购置、项目规划以及建筑等核心业务，这一块的劳动密集度更高。

万科董事会主席王石最近在香港的一个大学研讨会上表示，据估计，随着当前发展和中国人口结构的改变，万科有至少30%的工作岗位将被机器人取代。

万科已开发出无人驾驶汽车，明年机器人巡逻保安也将投放市场，该公司并计划本月末推出一款扫地机器人。

王石8月时称，八个机器人大厨已在其开发社区的餐厅掌厨。他并表示，2017年将在深圳开一家机器人管理的旅馆。

万科预计10年后该公司员工人数将由目前的4万人增加至100万人，不过未透露届时部分员工是否为机器人。

中国推进城镇化以及人口老龄化，已使得人们尤其是年轻人更加不受拘束，且不太愿意待在小城市工作，导致全国各地薪资大幅攀升。

由台湾鸿海精密(2317.TW)兴办的、在大陆雇佣逾100万制造工人的富士康，当前也在加快采用机器人技术以缓解劳动力紧张状况。其董事长郭台铭曾表示，公司目标是研制一百万台机器人。

路透记者近期在参观万科东莞研发中心时看到，一名研发人员正在忙于一辆无人驾驶样车，该车可在住宅小区内穿梭，搭载至多10人。

“如今一些住宅区或商业中心面积比较大并且道路也比较长，”该自动化项目成员之一Zhang Jinming表示，“我们的无人驾驶车可以解决约1公里以内的交通问题，不费任何劳动力成本。”

对于成本以及节约劳动力、机器人技术方面的投资计划，万科未透露细节。(完)