焦点：房子卖不动考虑做服务 万科试图用机器人应对人工成本高涨

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透香港11月18日 - 中国以营收计最大的地产开发商--万科(2202.HK)(000002.SZ)为应对劳动力短缺和薪资上涨，正试图将机器人用于其建设项目的保洁和保安工作。
中国房地产业销售迟滞且利润收窄让地产开发商一筹莫展，万科像许多企业一样，考虑从事高端物业服务以吸引客户，并表示将会用机器人提供部分服务。
在中国主要的电商平台--阿里巴巴(BABA.N)旗下淘宝店里，已经可以用4万元人民币(6,300美元)的价格买到机器人服务员，但万科正在开发自己的机器人，主要用于保洁、保安以及运输服务，相比于土地购置、项目规划以及建筑等核心业务，这一块的劳动密集度更高。
万科董事会主席王石最近在香港的一个大学研讨会上表示，据估计，随着当前发展和中国人口结构的改变，万科有至少30%的工作岗位将被机器人取代。
万科已开发出无人驾驶汽车，明年机器人巡逻保安也将投放市场，该公司并计划本月末推出一款扫地机器人。
王石8月时称，八个机器人大厨已在其开发社区的餐厅掌厨。他并表示，2017年将在深圳开一家机器人管理的旅馆。
万科预计10年后该公司员工人数将由目前的4万人增加至100万人，不过未透露届时部分员工是否为机器人。
中国推进城镇化以及人口老龄化，已使得人们尤其是年轻人更加不受拘束，且不太愿意待在小城市工作，导致全国各地薪资大幅攀升。
由台湾鸿海精密(2317.TW)兴办的、在大陆雇佣逾100万制造工人的富士康，当前也在加快采用机器人技术以缓解劳动力紧张状况。其董事长郭台铭曾表示，公司目标是研制一百万台机器人。
路透记者近期在参观万科东莞研发中心时看到，一名研发人员正在忙于一辆无人驾驶样车，该车可在住宅小区内穿梭，搭载至多10人。
“如今一些住宅区或商业中心面积比较大并且道路也比较长，”该自动化项目成员之一Zhang Jinming表示，“我们的无人驾驶车可以解决约1公里以内的交通问题，不费任何劳动力成本。”
对于成本以及节约劳动力、机器人技术方面的投资计划，万科未透露细节。(完)
(编译 郑茵/张若琪/孙国玉；审校 王丽鑫/李爽/孙茉莉)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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