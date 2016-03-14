万科料今年地价将比去年更高 毛利率下降将是趋势

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透香港3月14日 - 中国最大房地产开发企业--万科(2202.HK)(000002.SZ)周一称，预期今年内地的地价将比去年更贵；因地价占房价比例不断提高，所以毛利率下降将是趋势。
董事会秘书谭华杰在业绩发布会作以上表示，他并预期，三、四线城市未来几年去库存情况仍会持续。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。