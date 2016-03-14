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中国财经 | 2016年 3月 14日 星期一 16:34 BJT

万科料今年地价将比去年更高 毛利率下降将是趋势

路透香港3月14日 - 中国最大房地产开发企业--万科(2202.HK)(000002.SZ)周一称，预期今年内地的地价将比去年更贵；因地价占房价比例不断提高，所以毛利率下降将是趋势。

董事会秘书谭华杰在业绩发布会作以上表示，他并预期，三、四线城市未来几年去库存情况仍会持续。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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