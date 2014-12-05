万科前11月销售额同比增19%至1901亿元 一个月新增六项目

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透上海12月5日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周五公告称，前11个月累计实现销售面积1,599.6万平方米，销售金额1,901亿元人民币，同比分别增长14.8%和18.9%。
公告并显示，该公司11月实现销售面积145.2万平方米，销售金额189.6亿元。
万科并称，近一个月以来公司新增项目六个，包括上海新希望产业园、南京南站站东12号地块项目等，按万科的权益计算合计需支付地价款40.78亿元。
其中，南京南站站东12号地块项目，项目净用地面积约5.5万平方米，计容积率建筑面积约14.6万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约15亿元。
万科此前季报显示，前三季实现净利润64.6亿元，同比增长4.8%。公司并预计，未来几个月将是项目竣工交付高峰期，将对业绩有提升作用。[nL4S0SM00Y]
另据上海证券报周五报导，国内另一家超大型房地产公司--绿地集团前11月销售额已突破1,900亿元，两者将争夺今年房地产公司老大位置。绿地集团今年初制定的年度销售目标为2,400亿元。
万科A股周四收报11.69元，过去一个月累计上涨24.5%。（完）
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(发稿 林琦；审校 张喜良)
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