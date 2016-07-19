万科举报宝能资管计划违法违规 提请监管层核查其操纵市场行为

路透北京7月19日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周二再次出招回击宝能，向证监会举报宝能资管计划违法违规，并提请监管机构核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。

经万科相关人士确认，公司提交的《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》指出，万科对钜盛华及其控制的九个资管计划进行了初步调查，发现九个资产管理计划违反上市公司信息披露规定，恳请监管部门启动核查，对核实的违法违规行为予以查处。

报告称，在万科A股中小股东流通盘面较小的情况下，钜盛华明显具有资金优势、持股优势和信息优势，极易利用其掌握的多个账户形成并实施市场操纵。需核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。

特别是核查2016年7月5日14点45分起，出现大量9,999手和10,000手买单申报的IP地址，以及14点51分23组8,787手的卖单申报的IP地址。如来自钜盛华及其一致行动人，该行为违反12个月不得出售的承诺；如来自其他机构或个人，需要调查其意图，是否与钜盛华存在一致行动关系。

报告并希望监管机构核查九个资管计划之管理人和优先级委托人是否事前知悉此次投资的万科A股股票将被锁定12个月以上，存在无法减仓平仓导致优先级委托人受损的风险；是否就此取得了全体委托人的同意。

报告恳请监管部门核查以上问题并回复万科。公司作为万科工会向深圳市罗湖区人民法院起诉钜盛华及其一致行动人在举牌过程中存在违法行为的利害相关第三人，有义务将以上资料在诉讼时提交给法院，公司将依照有关规定履行相应的信息披露义务。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。（完）