证监会谴责万科相关股东及管理层 希望尽快协商解决问题

路透北京7月22日 - 中国证监会周五称，万科(000002.SZ)(2202.HK)相关股东与管理层之争以来，相关股东及管理层通过各种方式激化矛盾，严重影响了公司的正常经营及市场形象，证监会对万科相关股东及管理层表示谴责，并将会同有关监管部门继续核查有关事项，依法依规进行处理。并希望各方协商解决问题。

证监会网站新闻稿称，至今没有看到万科相关股东与管理层采取有诚意、有效的措施消除分歧，相反通过各种方式激化矛盾，置资本市场稳定于不顾，置公司可持续发展于不顾，置公司广大中小股东利益于不顾，严重影响了公司的市场形象及正常的生产经营，违背了公司治理的义务。

证监会表示，希望各方着眼大局，本着负责的态度，尽快在法律法规、公司章程框架内寻求共识，拿出切实行动，协商解决问题，促进公司健康发展，维护市场公平秩序。证监会将坚持依法监管、从严监管、全面监管，对监管中发现的任何违法违规行为，都将依法严肃查处。

对于万科提交的《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》，证监会表示，深圳证监局、深圳证券交易所、中国证券投资基金业协会分别收到万科提交的书面报告。

对此，深圳证监局、深圳证券交易所立即展开调查，并已分别对深圳市钜盛华股份有限公司未将权益变动相关备查文件备置于上市公司住所，万科未履行公司决策程序且向非指定媒体提前发布未公开重大信息等违规行为，向钜盛华、万科发出监管函件予以警示，并对其主要负责人进行监管谈话。（完）

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