万科称拟在100亿元额度内回购公司A股 回购价不高于13.7元

公告显示，公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过100亿元、回购股份价格不超过13.70元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于7.30亿股，占目前总股本的比例不低于6.60%。