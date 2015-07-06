万科称拟在100亿元额度内回购公司A股 回购价不高于13.7元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月6日 - 中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)(2202.HK)周一公告称，拟在100亿元人民币额度内回购公司A股。
公告显示，公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过100亿元、回购股份价格不超过13.70元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于7.30亿股，占目前总股本的比例不低于6.60%。
回购资金将全部为公司自有资金，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至2015年底。
万科A股上周五收报13.7元。
中国监管层周末联合出重拳以稳定连续重挫的中国股市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。