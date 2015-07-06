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中国财经 | 2015年 7月 6日 星期一 09:11 BJT

万科称拟在100亿元额度内回购公司A股 回购价不高于13.7元

路透上海7月6日 - 中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)(2202.HK)周一公告称，拟在100亿元人民币额度内回购公司A股。

公告显示，公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过100亿元、回购股份价格不超过13.70元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于7.30亿股，占目前总股本的比例不低于6.60%。

回购资金将全部为公司自有资金，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至2015年底。

万科A股上周五收报13.7元。

中国监管层周末联合出重拳以稳定连续重挫的中国股市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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