万科前三季净利同比增6.14% 拟围绕延伸业务布局推动转型

路透北京10月28日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周三公告称，前三季度实现净利润68.54亿元人民币，同比增长6.14%；公司并表示，在巩固传统业务竞争优势的同时，将围绕消费地产以及地产延伸业务积极布局，推动业务转型。

万科在深圳证券交易所网站披露的季度报告显示，公司前三季度实现营业总收入795.96亿元，同比增长26.06%；；累计实现销售面积1,439.8万平方米，销售金额人民币1,804.7亿元，同比分别增长13.9%和21.1%；每股收益为0.621元；净资产收益率为7.69%，同比下降0.59个百分点。

“公司继续贯彻积极销售策略，销售规模稳步增长。”万科称，“公司充分发挥自身在专业能力和品牌信誉方面的优势，积极整合外部资源，提升经营效益。”

该公司表示，报告期内，公司根据发展需要，在审慎控制投资风险的前提下，关注市场机会，适时获取优质项目资源；同时在巩固传统业务竞争优势的同时，围绕消费地产、产业地产，以及地产延伸业务积极布局，推动业务转型。

季报显示，1-9月，公司累计新增50个项目；截至报告期末，公司规划中项目的权益建筑面积合计3,710.8万平方米。

前三季度，该公司累计实现新开工面积1,398.2 万平方米，较去年同期增长2.3%，达到全年计划开工面积的83.2%；累计实现竣工面积776.9万平方米，较去年同期增长17.4%，占全年计划竣工面积的49.2%。

“四季度公司将迎来竣工高峰，预计全年竣工面积将略高于年初计划。”万科称。

截至报告期末，公司合并报表范围内，已销售未结算资源合计2,137.9万平方米，合同金额合计约2,489.5亿元。

此外，季报还显示，截至2015年9月30日，中国证券金融股份有限公司持有公司股份2.99%，位列第六大股东。

中国政府自去年9月以来推出一系列房地产支持举措后，今年9月底，央行和银监会再次下发通知，对于非限购城市居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例由30%下调为25%。

万科同时并披露，为进一步强化资金实力，优化债务结构，报告期内，公司完成2015年第一期公司债的发行，期限为五年期，规模50亿元，票面利率仅为3.50%，创房企在大陆债券融资成本最低记录，体现了公司良好的资本市场信用优势。

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