万科前三季净利同比增6.14% 拟围绕延伸业务布局推动转型

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月28日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周三公告称，前三季度实现净利润68.54亿元人民币，同比增长6.14%；公司并表示，在巩固传统业务竞争优势的同时，将围绕消费地产以及地产延伸业务积极布局，推动业务转型。
万科在深圳证券交易所网站披露的季度报告显示，公司前三季度实现营业总收入795.96亿元，同比增长26.06%；；累计实现销售面积1,439.8万平方米，销售金额人民币1,804.7亿元，同比分别增长13.9%和21.1%；每股收益为0.621元；净资产收益率为7.69%，同比下降0.59个百分点。
“公司继续贯彻积极销售策略，销售规模稳步增长。”万科称，“公司充分发挥自身在专业能力和品牌信誉方面的优势，积极整合外部资源，提升经营效益。”
该公司表示，报告期内，公司根据发展需要，在审慎控制投资风险的前提下，关注市场机会，适时获取优质项目资源；同时在巩固传统业务竞争优势的同时，围绕消费地产、产业地产，以及地产延伸业务积极布局，推动业务转型。
季报显示，1-9月，公司累计新增50个项目；截至报告期末，公司规划中项目的权益建筑面积合计3,710.8万平方米。
前三季度，该公司累计实现新开工面积1,398.2 万平方米，较去年同期增长2.3%，达到全年计划开工面积的83.2%；累计实现竣工面积776.9万平方米，较去年同期增长17.4%，占全年计划竣工面积的49.2%。
“四季度公司将迎来竣工高峰，预计全年竣工面积将略高于年初计划。”万科称。
截至报告期末，公司合并报表范围内，已销售未结算资源合计2,137.9万平方米，合同金额合计约2,489.5亿元。
此外，季报还显示，截至2015年9月30日，中国证券金融股份有限公司持有公司股份2.99%，位列第六大股东。
中国政府自去年9月以来推出一系列房地产支持举措后，今年9月底，央行和银监会再次下发通知，对于非限购城市居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例由30%下调为25%。
万科同时并披露，为进一步强化资金实力，优化债务结构，报告期内，公司完成2015年第一期公司债的发行，期限为五年期，规模50亿元，票面利率仅为3.50%，创房企在大陆债券融资成本最低记录，体现了公司良好的资本市场信用优势。
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(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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