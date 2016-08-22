万科上半年净利增一成 称股权之争或影响未来业绩

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
- 路透上海8月22日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周日晚公布中报，上半年实现净利润53.51亿元人民币，同比增长10.42%。公司并称，去年开始的万科股权之争，已使公司正常运营受到影响，不排除未来业绩会受到影响。
对于此前推出的以增发股份购入深圳地铁集团土地的计划，万科称，仍未达成共识。目前，公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善，希望尽快推动各方达成共识。本次交易涉及的审计、评估等各项工作也在进行中，公司将在相关工作完成后，按照相关法律法规的规定履行后续程序。
据中报，上半年万科实现营收747.95亿元，同比增长48.8%；每股收益0.48元。公司解释称，利润增长慢于收入增长的主要原因，是当期结算的相当一部分项目为2014年房地产市场调整期内售出的项目。
中报指出，股权之争、定向增发遭大股东反对，甚至部分股东一度提议罢免全体董事、非职工代表监事，国际国内评级机构表示公司现有信用评级及展望将面临调整压力。公司观察到，6月底以来，公司合作伙伴、客户、员工、其他中小股东对公司前景之疑惑和担忧进一步加剧，公司的正常运营也因此受到影响。
6月底以来，部分合作方担心万科品牌、管理、融资优势不能持续，提出改变合作条件甚至解约，潜在项目拓展面临更大的不确定性，部分金额较大的招拍挂项目也难以邀请同行合作。6月底至8月初，该公司已有31个合作项目因股权问题而被要求变更条款、暂缓推进或考虑终止合作。 中报称，罢免全体董事、非职工代表监事的提案对团队士气产生明显影响。员工普遍对未来感到迷茫，对公司之发展前景感到忧虑，猎头集中针对公司员工挖角的情况严重，公司6、7月离职率呈明显提高趋势。
“尽管在事业合伙人机制的支撑下，公司尚未出现大规模离职，但公司前景、文化和机制等优势已经因为股权之争的影响产生不确定性，导致引进优秀人才的难度加大。”万科称。
万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。近日，中国恒大集团(3333.HK)亦参与收购战，其最新公布的数据为已投入145亿元，持股比例达6.82%。
万科6月中发布收购预案，拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。[nL4S19A021]不过宝能系及华润均公开表示反对该计划。
万科A上周五收报24.59元，过去一个月累计上涨43.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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