万科上半年净利增一成 称股权之争或影响未来业绩

- 路透上海8月22日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周日晚公布中报，上半年实现净利润53.51亿元人民币，同比增长10.42%。公司并称，去年开始的万科股权之争，已使公司正常运营受到影响，不排除未来业绩会受到影响。

对于此前推出的以增发股份购入深圳地铁集团土地的计划，万科称，仍未达成共识。目前，公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善，希望尽快推动各方达成共识。本次交易涉及的审计、评估等各项工作也在进行中，公司将在相关工作完成后，按照相关法律法规的规定履行后续程序。

据中报，上半年万科实现营收747.95亿元，同比增长48.8%；每股收益0.48元。公司解释称，利润增长慢于收入增长的主要原因，是当期结算的相当一部分项目为2014年房地产市场调整期内售出的项目。

中报指出，股权之争、定向增发遭大股东反对，甚至部分股东一度提议罢免全体董事、非职工代表监事，国际国内评级机构表示公司现有信用评级及展望将面临调整压力。公司观察到，6月底以来，公司合作伙伴、客户、员工、其他中小股东对公司前景之疑惑和担忧进一步加剧，公司的正常运营也因此受到影响。

6月底以来，部分合作方担心万科品牌、管理、融资优势不能持续，提出改变合作条件甚至解约，潜在项目拓展面临更大的不确定性，部分金额较大的招拍挂项目也难以邀请同行合作。6月底至8月初，该公司已有31个合作项目因股权问题而被要求变更条款、暂缓推进或考虑终止合作。 中报称，罢免全体董事、非职工代表监事的提案对团队士气产生明显影响。员工普遍对未来感到迷茫，对公司之发展前景感到忧虑，猎头集中针对公司员工挖角的情况严重，公司6、7月离职率呈明显提高趋势。

“尽管在事业合伙人机制的支撑下，公司尚未出现大规模离职，但公司前景、文化和机制等优势已经因为股权之争的影响产生不确定性，导致引进优秀人才的难度加大。”万科称。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。近日，中国恒大集团(3333.HK)亦参与收购战，其最新公布的数据为已投入145亿元，持股比例达6.82%。

万科6月中发布收购预案，拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。[nL4S19A021]不过宝能系及华润均公开表示反对该计划。

万科A上周五收报24.59元，过去一个月累计上涨43.7%。（完）