万科与深地铁等探索城轨PPP新模式 重组方案本周落定--报载

路透上海6月13日 - 深圳地铁集团、万科(000002.SZ)周日与重庆城市交通开发投资集团、东莞实业投资控股集团、中轨集团等分别签署备忘录，就深化深地铁与万科在地铁四期轨网上的战略合作，探索城市轨道建设PPP新模式，以及在更多城市推广“轨道+物业”模式等内容达成合作意向。

据中国证券报周一报导，万科(2202.HK)董事会秘书朱旭对媒体表示，就万科与深圳地铁的合作，万科方已向其大股东华润集团知会过。另外朱旭还透露，万科会在6月18日（周六）之前向深交所提交关于引进深圳地铁的重组预案。

万科董事会主席王石表示，未来10年，中国预计将新增1.7亿城镇人口，但容纳城市新移民的主要地点，可能不再是特大型城市，而是位于发达城市带范围内的卫星城镇。

他说，基于这一判断，万科将牢牢把握中国城市经济圈形成所带来的发展机遇，以“城市配套服务商”为定位，积极参与以轨道交通为先导的城市发展。围绕地铁为城市提供配套服务，将是万科未来最重要的发展方向之一。

深圳地铁集团总经理肖民表示，深圳地铁与万科达成战略协同，可以充分发挥双方各自专业优势。一方面地铁集团可以更加专注于城市轨道交通建设，服务社会，有效提升地铁地产品牌。另一方面有助于万科进一步提升核心业务经营业绩，加快向城市配套服务商转型。 业内人士表示，此次签约，标志着深圳地铁与万科在对外复制输出“轨道+物业”模式上迈出了重要一步，未来双方的合作，将不仅仅限于深圳。对于万科而言，通过和深圳地铁合作，公司将有机会在地铁沿线获得源源不断的开发资源，“轨道+物业”的开发模式也为公司参与新一轮城镇化建设提供了契机。

在过去半年多时间里，万科一直处于股权争夺的漩涡之中。紧追的宝能、反转的华润、扑朔的安邦、新入的深地铁，各方博弈让这场旷日持久的争夺扑朔迷离。而停牌期间A股表现疲弱，亦令大家对万科这个权重股的复牌表现以及对股指的影响有不少疑虑。

根据深交所相关政策规定，监管机构在收到上市公司提交的重组方案后，最多需要10个工作日左右的时间审查并回复预案。朱旭表示，此次提交重组方案后，万科将不会再申请继续停牌。因此据此测算，万科A股将最晚于7月初复牌。

根据群益证券早前测算，假设参考以A股股价停牌前20个交易日的90%（16.34元人民币/股）作为发行价，不考虑支付现金份额，收购对价在400-600亿元时，深圳地铁摊薄后持股比例将为18.15%或24.96%，华润摊薄后为12.48%或11.44%，宝能系为19.88%或18.22%。

万科与深圳地铁3月签署战略合作备忘录，公司拟向深圳地铁集团购入部分优质地铁上盖物业项目资产，初步预计交易对价介于400-600亿元，万科拟采取向深圳地铁新发行股份为主的对价支付模式。

万科A股自去年12月中开始停牌，筹划相关重组事项，停牌前收报24.43元。（完）