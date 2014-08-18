万科上半年净利升5.6%营收下滑 仍将主要投资自住住宅用地

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京8月18日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)上半年实现净利润48.1亿元人民币，同比升5.6%。公司并称，鉴于当前地价仍处于较高水平、而土地市场已现调整迹象，其将在审慎投资原则下，续坚持以自住需求住宅用地为主的投资方向。
万科上周日晚间披露半年报显示，上半年，公司营业收入为409.6亿元，较去年同期下降1.0%；公司每股基本盈利为0.44元，同比增6.6%。
“报告期内，在整体市场销售量同比下降的背景下，公司坚持主流产品定位...销售金额首次半年突破千亿。”万科称，“上半年公司所销售的商品住宅中，144平方米以下的户型占比达到 92%。”
公司并表示，期内积极尝试“小股操盘”的轻资产运营模式，上半年新增项目中，4个项目的权益比例低于50%，6个项目的权益比例为50%或51%。“小股操盘”模式的推广有助于减少对股权融资的依赖性，提高公司为股东创造回报的能力。
且截至报告期末，公司规划中项目按万科权益计算的建筑面积合计3,986.3万平方米，可满足未来两到三年的开发需求。
披露的数据并显示，上半年，实现新开工面积961.7万平方米，占全年计划开工面积的比例为43.0%。实现竣工面积398.3万平方米，占全年计划竣工面积的比例为26.9%，预计今年全年竣工量将基本符合年初计划。
公司8月初公布数据显示，前七个月万科累计实现销售面积958.0万平方米，销售金额1,142.3亿元人民币，分别同比增长14.8%和17.0%。
万科(000002.SZ)A股上周五收报9.4元，过去一个月累计上涨6.0948%。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here
(发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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