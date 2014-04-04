版本:
中国
中国财经 | 2014年 4月 4日 星期五 10:29 BJT

万科3月实现销售额144.3亿元 同比下降逾5%

路透上海4月4日 -中国最大的房地产企业--万科(000002.SZ)周五公告称，3月份公司实现销售面积121.1万平方米，销售金额144.3亿元人民币。路透根据去年同期数据计算显示，销售面积和销售金额同比分别下降4.80%和5.07%。

公告称，一季度公司累计实现销售面积415万平方米，销售金额542.3亿元，同比分别增长11.7%和24.2%。

3月公司新增项目五个，包括北京顺义新城第28街区项目、广州黄埔客运站项目、深圳龙岗三馆等项目，万科需支付地价款累计36.92亿元。

万科A周四收报8.10元，过去一个月累计上涨近22%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here

(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐