万科3月实现销售额144.3亿元 同比下降逾5%

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月4日 -中国最大的房地产企业--万科(000002.SZ)周五公告称，3月份公司实现销售面积121.1万平方米，销售金额144.3亿元人民币。路透根据去年同期数据计算显示，销售面积和销售金额同比分别下降4.80%和5.07%。
公告称，一季度公司累计实现销售面积415万平方米，销售金额542.3亿元，同比分别增长11.7%和24.2%。
3月公司新增项目五个，包括北京顺义新城第28街区项目、广州黄埔客运站项目、深圳龙岗三馆等项目，万科需支付地价款累计36.92亿元。
万科A周四收报8.10元，过去一个月累计上涨近22%。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here
(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。