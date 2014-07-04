万科上半年销售额突破千亿同比增两成 6月增逾四成

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京7月4日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)周五公告称，上半年实现销售金额1,009.1亿元人民币，同比增长20.6%。其中6月销售额193.9亿元，根据去年同期数据计算，同比增幅为43.7%。
公告并显示，上半年万科(2202.HK)累计实现销售面积821.2万平方米，同比增长14.6%；6月实现销售面积174万平方米，同比增幅55.9%。
去年6月，该公司实现销售面积111.6万平方米，销售金额134.9亿元。
万科并称，今年6月公司新增项目三个，包括上海奉贤申通地铁项目、广州知识城项目和廊坊2013-148(2号地块)项目，累计需支付地价款或股权转让款约3.6亿元。
万科A股周四收报8.15元，过去一个月累计下跌约2.98%。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。