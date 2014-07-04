版本:
中国
中国财经 | 2014年 7月 4日 星期五 09:15 BJT

万科上半年销售额突破千亿同比增两成 6月增逾四成

路透北京7月4日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)周五公告称，上半年实现销售金额1,009.1亿元人民币，同比增长20.6%。其中6月销售额193.9亿元，根据去年同期数据计算，同比增幅为43.7%。

公告并显示，上半年万科(2202.HK)累计实现销售面积821.2万平方米，同比增长14.6%；6月实现销售面积174万平方米，同比增幅55.9%。

去年6月，该公司实现销售面积111.6万平方米，销售金额134.9亿元。

万科并称，今年6月公司新增项目三个，包括上海奉贤申通地铁项目、广州知识城项目和廊坊2013-148(2号地块)项目，累计需支付地价款或股权转让款约3.6亿元。

万科A股周四收报8.15元，过去一个月累计下跌约2.98%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐